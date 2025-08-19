Трамп: Через неделю или две узнаем, завершится ли война 19.08.2025, 5:59

Об этом президент США заявил во время встречи с лидерами ЕС.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение недели или двух станет понятно, завершится ли война или бои будут продолжаться. Об этом он сказал в понедельник, 18 августа, во время встречи с лидерами ЕС.

«Я думаю, что президент Путин хочет найти ответ, и мы увидим. И если через определенное время, не очень далекое от сегодняшнего дня, неделю или две, мы узнаем, решим ли мы эту проблему, или эти ужасные бои будут продолжаться дальше. Мы сделаем все возможное, чтобы положить этому конец», — отметил Трамп.

Он подчеркнул, что есть две стороны, «которые хотят заключить соглашение».

«И возможно, что это не удастся. С другой стороны, возможно, что это удастся. И мы спасем тысячи и тысячи жизней каждую неделю. Поэтому это то, что мы действительно должны сделать. Или по крайней мере мы должны приложить все усилия. Но я думаю, что мы можем получить очень хороший результат», — подчеркнул Трамп.

