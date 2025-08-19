JP: ХАМАС согласился на предложенное Египтом и Катаром 60-дневное перемирие
Предложение также предусматривает освобождение десяти израильских заложников в обмен на 150 палестинских заключенных.
Радикальное палестинское движение ХАМАС согласилось на 60-дневное перемирие, предложенное Египтом и Катаром. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на источник.
Предложение также предусматривает освобождение десяти израильских заложников в обмен на 150 палестинских заключенных, отбывающих пожизненные сроки.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассматривает эту сделку, хотя в его канцелярии заявили, что позиция Израиля остается прежней: власти настаивают на всеобъемлющем соглашении, которое обеспечит освобождение всех заложников.
Египетский чиновник сообщил Reuters, что предложение может стать шагом к достижению более широкого соглашения о прекращении войны.