JP: ХАМАС согласился на предложенное Египтом и Катаром 60-дневное перемирие

  • 19.08.2025, 3:13
Предложение также предусматривает освобождение десяти израильских заложников в обмен на 150 палестинских заключенных.

Радикальное палестинское движение ХАМАС согласилось на 60-дневное перемирие, предложенное Египтом и Катаром. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на источник.

Предложение также предусматривает освобождение десяти израильских заложников в обмен на 150 палестинских заключенных, отбывающих пожизненные сроки.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассматривает эту сделку, хотя в его канцелярии заявили, что позиция Израиля остается прежней: власти настаивают на всеобъемлющем соглашении, которое обеспечит освобождение всех заложников.

Египетский чиновник сообщил Reuters, что предложение может стать шагом к достижению более широкого соглашения о прекращении войны.

