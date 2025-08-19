FT: Киев отверг идею заморозить линию фронта и предложил США оружейную сделку 19.08.2025, 1:15

Украина изложила свои предложения Трампу.

Газета Financial Times ознакомилась с документом, в котором, как утверждается, изложены предложения Украины президенту США Дональду Трампу. В нем говорится, что Киев не пойдет на территориальные уступки России и настаивает на прекращении огня как первом шаге к мирному соглашению.

Как пишет издание, Киев также отвергает предложение, которое Владимир Путин сделал Трампу во время саммита на Аляске, — он предложил заморозить линию фронта в случае вывода украинских войск из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

В документе говорится, что такой шаг создаст «плацдарм для дальнейшего и быстрого продвижения российских войск в сторону Днепра», а также позволит Путину «достичь целей агрессии другими средствами». Кроме того, в нем сказано, что попытки России достичь соглашения по территориальным вопросам до заключения прочного мира «создаст свершившийся факт на местах и не сделает ничего для обеспечения будущей безопасности Киева».

Украина также пообещает купить американское оружие на $100 млрд в рамках сделки по получению гарантий безопасности со стороны США.

Согласно предложениям, Киев и Вашингтон также заключат отдельную сделку на $50 млрд по производству БПЛА с украинскими компаниями. Эти инициативы были представлены европейским союзникам перед встречей с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

В документе не уточняется, какое именно вооружение запрашивает Киев, но отмечается его желание приобрести не менее 10 зенитных ракетных комплексов Patriot и другое оборудование.

Также, по данным FT, Киев настаивает на компенсации Россией всего ущерба, который был причинен Украине за время войны. Власти страны допустили, что компенсации могут быть за счет российских активов, которые сейчас заморожены в Европе. Ослабление санкций в документе называется возможным только в том случае, если Россия будет «вести честную игру» и соблюдать условия мирного соглашения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com