ОАЭ лидирует по скорости мобильного интернета 19.08.2025, 9:41

На каком месте Беларусь?

Компания Ookla, известная по тесту Speedtest, обновила данные по средней скорости интернета в мире, опубликовав информацию по итогам июля 2025 года. На глобальном уровне медианная скорость мобильного интернета составила чуть более 90 Мбит/с на загрузку и куда более скромные 13 Мбит/с на отдачу.

Лидирует же в рейтинге ОАЭ с показателем в 584,97 Мбит/с, в тройке также Катар (507,47 Мбит/с) и Кувейт (413,57 Мбит/с). Эти регионы не поменяли свои позиции в сравнении с прошлым отчетным периодом. Интересно, что Южная Корея, которая когда-то занимала первые места, теперь находится на седьмом месте (225,29 Мбит/с).

Беларусь в рейтинге мобильного интернета Speedtest занимает 103-ю строчку с медианным показателем 17,73 Мбит/с, замыкает список из 104 позиций Боливия с показателем 14,70 Мбит/с. Для сравнения, в Минске средняя скорость мобильного интернета, следует из отчета, составляет 34,04 Мбит/с.

В фиксированной интернет-связи первое место в рейтинге Speedtest занимает Сингапур с 386,96 Мбит/с, за которым следует Чили (332,41 Мбит/с) и Гонконг (324,97 Мбит/с). Беларусь, в свою очередь, занимает 90-ю строчку списка (78,43 Мбит/с), Минск с медианной скоростью 85,64 Мбит/с — на 108-м месте.

Отметим, что данные Speedtest носят ориентировочный характер, так как замеры скорости интернета производят далеко не все пользователи мобильного и фиксированного интернета.

