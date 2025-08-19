США ужесточают требования к «нравственности» для соискателей гражданства
- 19.08.2025, 14:52
Что это означает?
Администрация президента США Дональда Трампа вводит более строгие требования к оценке «нравственности» для соискателей гражданства США. Новый меморандум Службы гражданства и иммиграции США (USCIS), предписывает проводить «всестороннюю» оценку, учитывая не только отсутствие правонарушений, но и положительные качества заявителей, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).
«Гражданство США — это высший стандарт. Оно должно предоставляться только лучшим из лучших», — заявил официальный представитель USCIS Мэтью Трагессер. По его словам, новая процедура оценивает, насколько претенденты разделяют культуру, историю и язык страны, а также соответствуют критериям доброго морального облика.
Ранее этот критерий ограничивался отсутствием серьезных уголовных преступлений и правонарушений. Теперь USCIS учитывает такие факторы, как участие в жизни сообщества, семейные связи, образование, стабильная работа, соблюдение налогового законодательства и длительность законного проживания. Власти могут отклонять заявки даже за «поведение, противоречащее среднему уровню граждан» при условии, что оно формально законно.
Критики опасаются, что новые правила увеличивают субъективность и политическую предвзятость при принятии решений. Так, студенческая газета Стэнфордского университета подала иск, утверждая, что администрация нацелена на иммигрантов с про-палестинской позицией.
Ежегодно гражданство получают от 600 тысяч до миллиона иммигрантов. Изменения могут повлиять не только на получение, но и на лишение гражданства, если будет выявлено нарушение условий, включая «нравственность».