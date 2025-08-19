В Монголии задержан физик-ядерщик Андрей Ожаровский во время замеров радиации на свалке 19.08.2025, 18:30

Андрей Ожаровский

Ученого везут к границе, паспорт отобрали.

Физик-ядерщик Андрей Ожаровский арестован в Монголии за измерения радиации на свалке старых радиоактивных отходов. Об этом The Insider сообщил источник, Ожаровский подтвердил информацию в Facebook. По словам ученого, сперва он думал, что миграционная полиция везет его в Улан-Батор, однако затем они повернули в сторону границы. Сейчас Ожаровского везут в Эренцав — это погранпереход.

«Миграционная служба Монголии при поддержке полиции и двух типов в штатском нашла меня на куче радиоактивных отходов. (Как нашли? Следили за телефоном?) Они забрали мой паспорт, этим, я считаю, лишили меня свободы, по крайней мере свободы переджвижения. Просил объяснить причину задержания. Они не смогли (не захотели) этого делать. Но ни хамства, ни насилия (пока) не было...»

Как стало известно The Insider от источника, местные активисты пригласили Ожаровского в Монголию помочь разобраться — есть ли радиоактивное загрязнение. Он его действительно нашел — рядом с действующим местом добычи урана в пустыне Гоби. Дальше ученый и активисты поехали проверять старое место добычи урана рядом с границей, место называется Мардай. Оттуда вывозили руду в Краснокаменск.

По словам источника, пока ученый проверял свалку, к нему подъехала машина с сотрудниками иммиграционной службы, они потребовали паспорт и изъяли его. Ожаровский является гражданином России, ему не нужна виза для посещения Монголии, при пересечении границы он сообщил, что цель поездки — деловая (для помощи местным активистам) и туризм.

По данным источников, в местных СМИ уже началась медиакампания против ученого — его называют российским агентом КГБ, шпионом, который решил приехать сорвать плодотворное сотрудничество Монголии и Франции по добыче урана.

Андрей Ожаровский — российский физик-ядерщик и экологический активист. Он участвовал в экспертной оценке воздействия на окружающую среду (проекта ОВОС), входил в проекты группы «Экозащита» и активно выступал против строительства станции в Островце (Беларусь). В июле 2012 года Андрей Ожаровский был задержан в Минске по обвинению в «мелком хулиганстве» и приговорен к 10 суткам административного ареста. После ареста его оперативно депортировали из Беларуси и запретили на 10 лет въезд в страну. Причем рассмотрение вопроса о депортации проходило без его присутствия: Ожаровского уже посадили в поезд и выслали в сторону Смоленска.

