19 августа 2025, вторник, 19:43
Белорусское посольство проверит сообщения о рабах на ферме в России

  • 19.08.2025, 19:37
Дипломаты уже установили телефонные номера нескольких белорусов.

Посольство Беларуси в России проверяет сообщения о принудительном труде в Воронежской области с участием граждан республики, сообщает пресс-служба дипмиссии.

Дипломаты уже установили телефонные номера нескольких белорусов, с одним из них удалось связаться. Информация передана в Управление по гражданству и миграции Брестского облисполкома. В посольстве также заявили, что ситуация находится на контроле, подробности будут известны после проверки правоохранительных органов Беларуси и России.

В селе Подколодновка Воронежской области, по данным волонтерского движения «Альтернатива», на ферме удерживают и принуждают к труду около 100 человек. Следователи регионального управления СК организовали проверку этих данных.

«Альтернатива» сообщила, что освободила четверых работников, среди них трое граждан Беларуси. Освобожденные рассказали о содержании за забором, работе без оплаты, ограничении выхода за пределы хозяйства, просроченных продуктах и жестком подавлении попыток побега.

По их словам, фермерским хозяйством руководит женщина по имени Надежда Васильевна с сыновьями. Среди освобожденных — женщина, которую ранее считали пропавшей: ее завербовали в Москве, обещая работу с хорошими условиями.

