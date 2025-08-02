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Reuters: Трамп обвалил российский рубль одним заявлением

  • 2.08.2025, 9:59
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Reuters: Трамп обвалил российский рубль одним заявлением

Дальше будет еще серьезнее.

Анонсированные Дональдом Трампом новые санкции будут одним из главных факторов этого, прогнозируют 14 аналитиков рынка, которых опросили журналисты Reuters.

«Поведение рубля в августе в значительной степени будет зависеть от конкретного содержания санкционных мер, которые Вашингтон планирует ввести против Кремля», - сказал аналитик «Финама» Александр Потавин.

Только слова Трампа «обвалили» рубль на 4,3% своей стоимости за последнюю неделю, хотя в последние два дня восстановил свои позиции.

«Если санкции, объявленные Дональдом Трампом против России, окажутся суровыми и будут внедрены, российская экономика и финансовый рынок могут столкнуться с новым, глубоким влиянием», - добавил Потавин.

Большинство аналитиков считают, что сегодня российский рубль, который торгуется примерно на уровне 80 единиц за доллар, является переоцененным и должен подешеветь. Этому также может поспособствовать монетарная политика российского Центробанка.

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