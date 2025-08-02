Reuters: Трамп обвалил российский рубль одним заявлением 2.08.2025, 9:59

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Дальше будет еще серьезнее.

Анонсированные Дональдом Трампом новые санкции будут одним из главных факторов этого, прогнозируют 14 аналитиков рынка, которых опросили журналисты Reuters.

«Поведение рубля в августе в значительной степени будет зависеть от конкретного содержания санкционных мер, которые Вашингтон планирует ввести против Кремля», - сказал аналитик «Финама» Александр Потавин.

Только слова Трампа «обвалили» рубль на 4,3% своей стоимости за последнюю неделю, хотя в последние два дня восстановил свои позиции.

«Если санкции, объявленные Дональдом Трампом против России, окажутся суровыми и будут внедрены, российская экономика и финансовый рынок могут столкнуться с новым, глубоким влиянием», - добавил Потавин.

Большинство аналитиков считают, что сегодня российский рубль, который торгуется примерно на уровне 80 единиц за доллар, является переоцененным и должен подешеветь. Этому также может поспособствовать монетарная политика российского Центробанка.

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