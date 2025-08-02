«Белавиа» запускает прямые рейсы на тропический остров Хайнань 2.08.2025, 10:30

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Цены кусаються.

В начале июня «Белавиа» презентовала новый тип самолета в своем парке — широкофюзеляжный Airbus А330−200. Эти самолеты могут совершать дальнемагистральные перелеты: преодолевать расстояние 12 000 километров и быть в пути около 10 часов. Это позволило авиакомпании анонсировать новые направления. Первым из них стал китайский остров Хайнань — становится понятнее, сколько будет стоить там отдых этой осенью, пишет zerkalo.io.

В середине июля стала известна точная дата старта рейсов и цена перелета. Первый самолет из Минска на тропический остров должен вылететь 8 октября. Цена билетов в одну сторону — от 1325 рублей (405 долларов), в обе стороны — от 2162 рублей (660 долларов). В октябре вылет туда запланирован раз в неделю — по средам, с ноября — дважды в неделю, добавится еще и суббота.

Но что насчет готовых туров? Турфирмы уже начали активно предлагать беларусам варианты с перелетом и проживанием. Поэтому под видом потенциальных путешественников журналисты позвонили в несколько компаний.

Первое, с чем нужно определиться, при заказе тура — это с бухтой. Два самых популярных варианта: Дадунхай и Ялонг Бэй. Отличается и формат отдыха, и цены.

Район Дадунхай считается более оживленным и туристическим. Поблизости находится много кафешек и магазинов. Отели здесь городские, с маленькой территорией, без собственного пляжа. Сам пляж — общественный, без лежаков и зонтиков, протяженностью около 2,5 километра. Для купания огорожены специальные зоны.

Ялонг Бэй подходит тем, кто хочет сконцентрироваться на пляжном отдыхе. Здесь у большинства отелей обширная территория. У тех, что стоят на первой береговой линии, — собственные оборудованные пляжи. Песок здесь белый и мягкий, ширина пляжа достигает 50 метров. Вода бирюзовая и прозрачная, вход в воду пологий и безопасный для детей, волн почти нет.

Если обозначить в одном предложении: Дадунхай для движового отдыха, Ялонг Бэй — для релакса.

Так что насчет цен? Самыми привлекательными по цене вариантами в октябре оказались вылеты 22-го числа. А еще выяснилось, что во многих случаях туры на 8 ночей обойдутся дороже, чем на 11.

Кстати, самый распространенный тип питания в отелях на острове — это завтраки. Турагент порекомендовала брать именно их, так как цены в кафе очень доступные.

Итак: тур на двоих взрослых в четырехзвездочный отель Hyton в бухте Дадунхай с вылетом из Минска 22 октября обойдется в 2364 доллвро (это самый бюджетный вариант). Питание — завтраки, продолжительность отдыха — 11 ночей. Это самая низкая цена на эти даты.

Если выбрать перелет из Москвы с пересадкой на материковой части Китая, то — в 1700 долларов. Правда, время в пути займет 21 час туда и 30 часов обратно. Перелет из Минска составляет около 10 часов.

Еще один вариант — Barry Boutique Seaview. На тех же условиях цена отдыха составит 2469 долларов. Кстати, неподалеку находится знаменитый торговый центр в форме ананаса с одноименным названием.

Что касается бухты Ялонг Бэй, то цена на отдых здесь выше, даже если у отеля нет собственного пляжа. Так, 8 ночей с завтраками в пятизвездочном отеле Stony Brook обойдутся в 3560 долларов на двоих. До пляжа можно дойти пешком за 15 минут или подъехать на бесплатном трансфере. Из бонусов на пляже есть шезлонги, зонтики и полотенца, которые предоставляет сам отель. При удачном стечении обстоятельств можно выловить и более низкие цены, но в среднем отдых обойдется все равно дороже, чем в городских отелях.

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