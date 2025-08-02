Ученый рассказал, когда загадочный межзвездный объект может достичь Земли 3 2.08.2025, 20:13

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Его уже называют «инопланетным кораблем».

Таинственный межзвездный объект 3I/ATLAS может приблизиться к Земле в конце 2025 года. Об этом заявил ученый из Гарварда Ави Лёб, передает Daily Mail.

В издании уточнили, что профессор отслеживает объект, получивший название 3I/ATLAS, с момента его первого обнаружения 1 июля.

«Лёб предсказал, что он достигнет Земли в период с 21 ноября по 5 декабря 2025 года», — сказано в публикации.

По словам ученого, объект может нести зонд или даже оружие, если является инопланетным кораблем.

При этом исследователи отметили аномально большие размеры тела для межзвездного объекта. Предположительно, его ширина составляет более 19 км.

Межзвездный объект 3I/ATLAS, направляющийся ко внутренним планетам Солнечной системы, был обнаружен в районе орбиты Юпитера. В июле известный израильско-американский астроном Абрам Лёб выпустил статью, в которой высказал гипотезу о его искусственном происхождении, якобы он может оказаться инопланетным зондом. Другие ученые отбрасывают такую возможность.

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