В Гомельской области снова услышали дроны 20.08.2025, 14:07

Что известно на данный момент.

Вечером 19 августа в Гомельской области снова фиксировали российские беспилотные летательные аппараты, которые попали в воздушное пространство Беларуси во время атаки территории Украины. Ситуация снова была нетипичной, пишет «Флагшток».

По данным «Флагштока», около 22:00 в Наровле слышали характерный звук «мопеда». Дрон пролетел над райцентром в неизвестном направлении, сообщили свидетели.

В это время украинские мониторинговые каналы не фиксировали залетов с территории Беларуси, но отмечали их позже: два «Шахеда», залетевшие из Гомельской области, направлялись из Киевской области в Житомирскую за несколько минут до 23:00 — по данным канала «ПВО Радар».

По информации другого канала, «еРадар», первоначально один из дронов появился в районе Чернигова в 22:30, затем локационно был потерян и около 22:50 появился в Чернобыльской зоне в Киевской области, сообщил представитель канала «Флагштоку».

Факт пересечения границы Беларуси мониторщикам зафиксировать не удалось, но они отметили, что, предположительно, это был реактивный беспилотник, который развивает скорость до 300—350 км/ч. Вероятно, это первый случай использования воздушного пространства Беларуси для пролета реактивного «Шахеда».

В Наровле же слышали дрон с обычным двигателем.

Перед этим последний раз российский БПЛА отмечался в Гомельской области утром 15 августа. Тогда сразу два мониторинговых канала сообщали о том, что около 9:00 и 10:00 беспилотник неустановленного типа направлялся из Беларуси к границе Киевской и Черниговской областей.

До этого в течение 10 дней было затишье — после того как ночью 4 августа две группы БПЛА неустановленного типа (предположительно, ударных) заходили на Черниговщину со стороны Беларуси.

Тогда также не фиксировались точное время и место пересечения границы — с того времени залеты российских беспилотников стали нетипичными, что может свидетельствовать об изменении тактики атак российской армии.

