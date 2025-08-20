В Беларуси дорожает газ 20.08.2025, 14:36

Но повышение затронет не всех.

В Беларуси изменили цену на природный газ для некоторых категорий потребителей.

Это предусмотрено постановлением МАРТ, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, при использовании индивидуальных газовых отопительных приборов стоимость одного кубометра газа увеличилась с 20,62 до 21,25 копейки. То есть расценки выросли на 3% (+0,63 копейки).

Новая цена установлена для организаций, имеющих общежития – в части использования газа проживающими в них гражданами.

Помимо этого, изменения коснулись религиозных организаций, детских домов семейного типа, детских деревень и городков, а также хосписов.

К слову, тариф для этой же категории потребителей при отсутствии индивидуальных газовых отопительных приборов остался прежним – 54,77 копейки за кубометр.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com