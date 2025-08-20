закрыть
20 августа 2025, среда, 18:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Британия наложила санкции на компании из Кыргызстана

  • 20.08.2025, 17:14
Британия наложила санкции на компании из Кыргызстана

Через них Россия обходила экономические ограничения.

Великобритания в среду внесла в санкционный список финансовую сеть из Кыргызстана, с помощью которой Россия уклонялась от предыдущих экономических ограничений, говорится в сообщении британского правительства.

Как объясняют в Лондоне, из-за усиления санкций Россия начала использовать финансовый сектор Кыргызстана для перевода средств через непрозрачные финансовые сети, в частности с помощью криптовалют.

В связи с этим Британия наложила санкции на кыргызстанский банк Capital Bank и его директора Кантемира Чалбаева, а также криптовалютные биржи Grinex и Meer, через которые за четыре месяца были переведены 9,3 млрд долларов.

«Сохранение давления на военную машину России имеет решающее значение для усиления усилий Трампа по прекращению убийств в Украине и принуждения Путина к конструктивным переговорам», – отметили в британском правительстве.

Там напомнили, что уже ввели санкции против более 2700 физических и юридических лиц, которые способствовали или способствуют полномасштабной агрессии России против Украины.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Все только начинается
Все только начинается Владимир Фесенко
Путина загнали в цугцванг
Путина загнали в цугцванг Иван Яковина
Зло — ничтожно
Зло — ничтожно Александра Матвийчук
Такого результата никто не ожидал
Такого результата никто не ожидал Владислав Иноземцев