Британия наложила санкции на компании из Кыргызстана 20.08.2025, 17:14

Через них Россия обходила экономические ограничения.

Великобритания в среду внесла в санкционный список финансовую сеть из Кыргызстана, с помощью которой Россия уклонялась от предыдущих экономических ограничений, говорится в сообщении британского правительства.

Как объясняют в Лондоне, из-за усиления санкций Россия начала использовать финансовый сектор Кыргызстана для перевода средств через непрозрачные финансовые сети, в частности с помощью криптовалют.

В связи с этим Британия наложила санкции на кыргызстанский банк Capital Bank и его директора Кантемира Чалбаева, а также криптовалютные биржи Grinex и Meer, через которые за четыре месяца были переведены 9,3 млрд долларов.

«Сохранение давления на военную машину России имеет решающее значение для усиления усилий Трампа по прекращению убийств в Украине и принуждения Путина к конструктивным переговорам», – отметили в британском правительстве.

Там напомнили, что уже ввели санкции против более 2700 физических и юридических лиц, которые способствовали или способствуют полномасштабной агрессии России против Украины.

