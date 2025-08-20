Более 30 военных элитной бригады ВС РФ стреляли сами в себя, чтобы получить выплаты и уехать с фронта 2 20.08.2025, 20:12

3,774

За фиктивные травмы их представляли к наградам — ордену Мужества и медали «За отвагу».

Главное военное следственное управление (ГВСУ) СК России завершило расследование дела о махинациях с «боевыми ранениями» в элитной 83-й десантно-штурмовой бригаде. По версии следствия, более трех десятков военнослужащих после начала полномасштабного вторжения в Украину намеренно причиняли себе огнестрельные ранения и оформляли их как боевые. Это давало им право на компенсацию в размере до 3 млн рублей, отпуск и льготное лечение. Общая сумма незаконных выплат превысила 200 млн рублей. Кроме того, фиктивные травмы становились поводом для представления к государственным наградам — в основном ордену Мужества и медали «За отвагу», сообщает «Коммерсантъ».

Фигурантами дела стали офицеры высокого ранга — гвардии полковник Артем Городилов и его подчиненный подполковник Константин Фролов. Оба признали вину и заключили досудебные соглашения. Сейчас они знакомятся с материалами дела, насчитывающими около сотни томов. Процесс будет проходить в так называемом «Луганском гарнизонном военном суде» — по месту совершения части преступлений. По данным источников «Ъ», всего в деле фигурируют 35 человек.

Подполковник Фролов официально числился раненым четыре раза, однако экспертизы установили, что его травмы не имели отношения к боевым действиям. По признанию самого Фролова, сослуживцы стреляли в него по его просьбе, целясь так, чтобы не задеть жизненно важные органы.

Фролов также фигурировал в сюжетах пропагандистских СМИ, где его представляли как героя войны. В публикациях утверждалось, что он удочерил девочку, спасенную из-под обстрела, и возглавлял «самую результативную группу снайперов». Следствие считает эти истории вымышленными. Сомнения вызвали и материалы о «спасении» группы операторов БПЛА, которых якобы вывел из-под огня полковник Городилов.

Артем Городилов обвиняется мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Константин Фролов — в мошенничестве, взятках, незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывных устройств (ст. 290, 222 и 221.1 УК).

В тайниках Фролова на территории «ЛНР» правоохранители нашли трофейное оружие — три пистолета, автомат, боеприпасы, мины и гранаты. Его арестовали 27 июня 2024 года по решению Санкт-Петербургского гарнизонного военного суда, а 4 июля того же года арест был избран и для Городилова. Несмотря на попытки защиты добиться их освобождения под подписку, суды отказали. Также следствие признало Фролова вменяемым, хотя его психическое состояние изначально вызвало вопросы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com