Более 30 военных элитной бригады ВС РФ стреляли сами в себя, чтобы получить выплаты и уехать с фронта

Более 30 военных элитной бригады ВС РФ стреляли сами в себя, чтобы получить выплаты и уехать с фронта2
- 20.08.2025, 20:12
За фиктивные травмы их представляли к наградам — ордену Мужества и медали «За отвагу».
Главное военное следственное управление (ГВСУ) СК России завершило расследование дела о махинациях с «боевыми ранениями» в элитной 83-й десантно-штурмовой бригаде. По версии следствия, более трех десятков военнослужащих после начала полномасштабного вторжения в Украину намеренно причиняли себе огнестрельные ранения и оформляли их как боевые. Это давало им право на компенсацию в размере до 3 млн рублей, отпуск и льготное лечение. Общая сумма незаконных выплат превысила 200 млн рублей. Кроме того, фиктивные травмы становились поводом для представления к государственным наградам — в основном ордену Мужества и медали «За отвагу», сообщает «Коммерсантъ».
Фигурантами дела стали офицеры высокого ранга — гвардии полковник Артем Городилов и его подчиненный подполковник Константин Фролов. Оба признали вину и заключили досудебные соглашения. Сейчас они знакомятся с материалами дела, насчитывающими около сотни томов. Процесс будет проходить в так называемом «Луганском гарнизонном военном суде» — по месту совершения части преступлений. По данным источников «Ъ», всего в деле фигурируют 35 человек.
Подполковник Фролов официально числился раненым четыре раза, однако экспертизы установили, что его травмы не имели отношения к боевым действиям. По признанию самого Фролова, сослуживцы стреляли в него по его просьбе, целясь так, чтобы не задеть жизненно важные органы.
Фролов также фигурировал в сюжетах пропагандистских СМИ, где его представляли как героя войны. В публикациях утверждалось, что он удочерил девочку, спасенную из-под обстрела, и возглавлял «самую результативную группу снайперов». Следствие считает эти истории вымышленными. Сомнения вызвали и материалы о «спасении» группы операторов БПЛА, которых якобы вывел из-под огня полковник Городилов.
Артем Городилов обвиняется мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Константин Фролов — в мошенничестве, взятках, незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывных устройств (ст. 290, 222 и 221.1 УК).
В тайниках Фролова на территории «ЛНР» правоохранители нашли трофейное оружие — три пистолета, автомат, боеприпасы, мины и гранаты. Его арестовали 27 июня 2024 года по решению Санкт-Петербургского гарнизонного военного суда, а 4 июля того же года арест был избран и для Городилова. Несмотря на попытки защиты добиться их освобождения под подписку, суды отказали. Также следствие признало Фролова вменяемым, хотя его психическое состояние изначально вызвало вопросы.