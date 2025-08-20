Поляки задержали россиянина, который вез из Беларуси 400 упаковок препарата для ботокса, содержащего яд
В отношении мужчины возбудили уголовное дело.
Польские таможенники в пограничном пункте Тересполь (с белорусской стороны — «Брест») задержали россиянина, который вывез из нашей страны 400 упаковок контрабандного ботулотоксина — вещества, используемого в косметологии и медицине. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, сообщает Люблинское таможенно-налоговое управление в Бяло-Подляске.
Лекарственные препараты нашли в салоне и под сиденьями автомобиля. Мужчина объяснил, что купил товары онлайн и вез их во Францию, чтобы перепродать другу.
В отношении него возбудили уголовное дело за контрабанду.
Ботулотоксин в малых дозах используется в медицине и косметологии для лечения различных заболеваний и коррекции внешности, в то время как в больших количествах он может вызывать ботулизм.
В Польше, согласно действующим правилам, лекарственные препараты можно перевозить через границу только в личных медицинских целях. Максимальное количество — пять упаковок. Перевозка наркотических средств и психотропных веществ без специального разрешения запрещена.