закрыть
21 августа 2025, четверг, 1:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Армия обороны Израиля начала наступление на город Газа

  • 21.08.2025, 1:02
Армия обороны Израиля начала наступление на город Газа

Окрестности уже под контролем израильских военных.

Армия обороны Израиля наступление на город Газа в одноименном секторе. Окрестности города уже взяты под контроль израильскими военнослужащими.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Спикер АОИ бригадный генерал Эфраим Дефрин подтвердил начало наступления. По его словам, для удержания города будет увеличена численность подразделений, обеспечивающих проведение операции — только на этой неделе будет разослано 60 тысяч повесток резервистам, а до конца августа — еще 20 тысяч.

Дефрин подтвердил, что ЦАХАЛ работает над обеспечением эвакуации гражданских из Газы, а также оказания им гуманитарной и медицинской помощи.

По словам генерала, на этой неделе более 15 боевиков ХАМАС попытались атаковать пост ЦАХАЛа в Хан-Юнисе. В результате атаки трое солдат получили ранения, один из них в тяжелом состоянии.

Отметим, по данным СМИ, только 20 августа министр обороны Израиля Исраэль Кац одобрил план по захвату города Газа. Операция получила название «Колесница Гидеона II». По данным ЦАХАЛ пять дивизий армии обороны Израиля, состоящих из десятков тысяч военнослужащих, примут участие в запланированном военном наступлении против ХАМАС в городе Газа.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Все только начинается
Все только начинается Владимир Фесенко
Путина загнали в цугцванг
Путина загнали в цугцванг Иван Яковина
Зло — ничтожно
Зло — ничтожно Александра Матвийчук
Такого результата никто не ожидал
Такого результата никто не ожидал Владислав Иноземцев