Армия обороны Израиля начала наступление на город Газа 21.08.2025, 1:02

Окрестности уже под контролем израильских военных.

Армия обороны Израиля наступление на город Газа в одноименном секторе. Окрестности города уже взяты под контроль израильскими военнослужащими.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Спикер АОИ бригадный генерал Эфраим Дефрин подтвердил начало наступления. По его словам, для удержания города будет увеличена численность подразделений, обеспечивающих проведение операции — только на этой неделе будет разослано 60 тысяч повесток резервистам, а до конца августа — еще 20 тысяч.

Дефрин подтвердил, что ЦАХАЛ работает над обеспечением эвакуации гражданских из Газы, а также оказания им гуманитарной и медицинской помощи.

По словам генерала, на этой неделе более 15 боевиков ХАМАС попытались атаковать пост ЦАХАЛа в Хан-Юнисе. В результате атаки трое солдат получили ранения, один из них в тяжелом состоянии.

Отметим, по данным СМИ, только 20 августа министр обороны Израиля Исраэль Кац одобрил план по захвату города Газа. Операция получила название «Колесница Гидеона II». По данным ЦАХАЛ пять дивизий армии обороны Израиля, состоящих из десятков тысяч военнослужащих, примут участие в запланированном военном наступлении против ХАМАС в городе Газа.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com