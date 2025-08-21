В Беларуси жалуются на «масштабный сбой» в работе Ozon и задержку посылок

В Беларуси жалуются на «масштабный сбой» в работе Ozon и задержку посылок1
- 21.08.2025, 8:49
Что говорят в маркетплейсе?
В Беларуси жалуются на задержку и перенос сроков доставки посылок с российского маркетплейса Ozon — это объясняют кадровым кризисом и проблемами на складах. В самой компании пообещали, что ситуация скоро улучшится, сообщает «Зеркало».
Как пишет «Мерзкий Кокобай», из-за проблем на складах в Москве и Санкт-Петербурге возник «масштабный сбой» и сроки доставки заказов в Беларусь значительно увеличились.
«Грузовики простаивают до пяти дней, что приводит к убыткам для продавцов. Эксперты связывают это с кадровым кризисом, возникшим после перехода Ozon на собственную систему подбора персонала», — пишет блогер.
Утверждается, что покупатели массово отменяют свои заказы, продавцам приходится оплачивать возвраты, а ближайшие доступные даты отгрузки перенесены за пределы 3 сентября.
Читатели портала «Точка» также заметили, что в последнее время доставки их заказов с Ozon часто переносятся, иногда и по несколько раз.
В самом Ozon сообщили ТАСС, что «массовых проблем» на складах нет, а задержки возникли на пяти объектах в Москве и Санкт-Петербурге.
«Массовых проблем на складах Ozon нет: у нас порядка 200 складов, задержки возникли лишь на пяти объектах в Москве и Санкт-Петербурге. Тем не менее вовремя клиентам в двух столицах мы доставляем семь из десяти заказов и не видим роста отмен заказов», — рассказали в пресс-службе.
В компании также отметили, что в ближайшее время ситуация стабилизируется. Уже привлечен дополнительный персонал, а часть товаров перераспределяется на другие объекты. Продавцы могут выбрать свободные слоты для отгрузки на соседних складах или сдать товары в пунктах выдачи заказов, чтобы избежать ожидания в очереди.
Между тем, как утверждает Baza, сбой в работе Ozon был вызван переходом компании на собственную кадровую платформу Ozon Job. С 1 августа маркетплейс полностью отказался от услуг аутсорсинговых фирм, но складское руководство не успело набрать нужное число работников. Вдобавок ушли опытные бригадиры, которых предоставляли подрядчики, что только усугубило ситуацию.