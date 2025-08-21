ВСУ контратакуют по всему периметру прорыва у Доброполья 21.08.2025, 9:07

1,404

Украинские силы прорвались в Маяк.

Аналитики из Института изучения войны озвучили ситуацию на Покровском направлении и в районе Доброполья за прошедшие сутки. Российские военкоры утверждали, что украинские силы контратаковали при проникновении российских войск к северо-востоку от Доброполья, в том числе в районе Рубежного и около Золотого Колодца и Заповидного.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил 20 августа, что украинские войска контратакуют по всему периметру прорыва у Доброполья. ВСУ контратакуют российские позиции у основания прорыва, чтобы срезать выступ по линии Никаноровка - Маяк, но российские войска все еще удерживают несколько позиций вдоль железной дороги к западу от Сухецкого.

Машовец заявил, что украинские войска прорвались к Маяку и ведут бои в этом населенном пункте. Машовец сообщил, что подразделения 51-й самоходной артиллерийской бригады ВС РФ действуют в прорыве у Доброполья, по всей видимости, усиленные резервными подразделениями численностью до полутора батальонов, но командованию потребуется время для перегруппировки сил и средств, прежде чем какие-либо подразделения смогут наступать севернее Покровска и Мирнограда.

Машовец заявил, что 41-я и 2-я армия РФ накапливают личный состав и материальные средства в районе Покровска в ожидании будущих попыток 51-й армии прорваться к северной окраине Покровска и перерезать наземные линии связи в Доброполье, хотя этот прорыв задерживается из-за украинских контратак.

Машовец сообщил, что 114-я и 132-я мотострелковые бригады ВС РФ действуют к северо-востоку от Покровска между Шахово и Новое Шахово и наступают в направлении Кучерова Яра, чтобы продвинуться к оставшимся российским штурмовым подразделениям в населенном пункте, но не могут прорваться.

При этом 1-й мотострелковый батальон и 39-я мотострелковая бригада атакуют украинские позиции восточнее Никаноровки и захватили лесополосу севернее Затышка.

Подразделения 137-й мотострелковой бригады и 72-го батальона спецназа наступают в направлении Гродовки и Мирнограда и продвинулись на один километр в направлении Проминя. Подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады действуют в районе Удачного, но не продвинулись, а 1437-й мотострелковый полк продолжает действовать в Зверево.

Российские военные блогеры 20 августа заявили, что добропольский прорыв остается нестабильным участком фронта и ни украинские, ни российские силы не способны перехватить инициативу.

Один из военных блогеров заявил, что российские войска сохраняют позиции в Золотом Колодце, несмотря на украинские контратаки, и российские войска укрепляют позиции в Родинском.

Другой военкор заявил, что украинские войска якобы зачистили Золотой Колодец и Кучеров Яр, но не подтвердил эти сообщения.

Офицер разведки украинского спецподразделения, действующего на Покровском направлении, сообщил 20 августа, что российские войска используют тепловизионные маскировочные устройства для защиты от беспилотников и перебрасывают системы РЭБ на передовые позиции пехоты, чтобы противодействовать активности украинских беспилотников.

Офицер разведки сообщил, что российские войска часто пытаются перевозить системы РЭБ к линии соприкосновения на мотоциклах и скутерах из-за активности украинских беспилотников, которая затрудняет доступ российских войск к центральным пунктам наблюдения.

