Дроны атаковали базу ГРУ РФ в оккупированном Крыму
- 21.08.2025, 10:20
Момент удара показали на видео.
В ночь на 21 августа украинские БпЛА атаковали военные объекты во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщили местные Telegram-каналы. По данным Telegram-каналов, под атаку дронов на этот раз попал военный объект возле оккупированного Севастополя.
На видео, размещенных в социальных сетях, видно, как на месте попаданий возник пожар.
По предварительной информации, украинские дроны атаковали воинскую честь №95408 так называемого Черноморского флота РФ.
Инсайдеры утверждают, что на территории этой воинской части сейчас базируется ГРУ РФ. Видео публикует Telegram-канал Exilenova+.