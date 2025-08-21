Вольфович: Рассматриваются вопросы оснащения «Полонеза» ядерными боеголовками 10 21.08.2025, 13:37

1,652

Лукашисты также хотят интегрировать технологии российского «Орешника» в совместные ракеты.

Рассматривается вопрос оснащения ракет для комплекса «Полонез» ядерными боеголовками. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович после совещания по вопросу ракетного производства, передает БелТА.

Вольфович напомнил, что ракетный комплекс «Полонез» был создан совместно с Китаем и позже модернизирован на белорусских предприятиях

— Сегодня это современнейший комплекс. Дальность ракеты была 200 км, сегодня это ракеты 300 км. Это высокоточное оружие. Конечно же, любое оружие требует корректировки, внесения изменений. Вопросы уже ставятся оснащения этих ракет ядерными боеголовками. И как интегрировать технологии «Орешника», может быть, в какие-то ракеты совместные, — заявил он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com