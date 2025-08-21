«Яблочки по 11 рублей» 21.08.2025, 21:40

Цены в магазине шокировали жительницу Жодино.

К празднику Яблочного Спаса жительница Жодино решила проверить, сколько стоят яблоки в августе, и сняла видео для тиктока. Цены ее шокировали, пишет Ex-press.live.

«Яблочный Спас. Сейчас зайду, хочу в магазине посмотреть, есть ли все-таки яблоки. Пришла в магазин «Грин» и обалдела от цен. 8 рублей, 7.99, 8.59, 10.68, 10.88. Ну и ну. 11.49! Яблоки зеленые. Ну, это же старый урожай. 8.79 — социально значимый товар. Ничего себе. При этом вот бананы, которые за океан приехали, стоят 4.69», — рассказывает женщина.

Получается, что в Жодино килограмм яблок стоит 8-11 рублей, тогда как бананы почти вдвое дешевле.

Принципиального изменения ситуации ожидать вряд ли стоит. В этом году урожай яблок в Беларуси сократился почти втрое. Так, председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик сообщил, что в этом году ожидается только 37—40 тысяч тонн вместо около 120 тысяч тонн в прошлом году. Такого объема хватит для внутреннего рынка, но экспорт почти остановится.

В то же время в Польше ситуация противоположная: урожай в 2025 году увеличится примерно на 6%. Сады оцениваются как хорошие, основные сорта сохранили стабильную производительность. Польские фермеры уже готовятся к экспорту и укрепляют свои позиции на европейском рынке.

