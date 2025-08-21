Трамп сегодня выйдет патрулировать улицы Вашингтона
- 21.08.2025, 23:31
Президент США пройдется по улицам города ночью в целях борьбы с преступностью.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ночь на пятницу лично пойдет патрулировать улицы вместе с военными и полицией в целях борьбы с преступностью. Слова Трампа приводит телеканал CNN.
«Думаю, сегодня вечером я выйду вместе с полицией и, конечно, с военными», — подчеркнул он.
18 августа сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов арестовали в Вашингтоне 68 человек за ночь в рамках федеральных мер по борьбе с преступностью.
11 августа президент США Дональд Трамп объявил «день освобождения» Вашингтона. Американский лидер пообещал сделать столицу снова великой. Он подчеркнул, что дни «причинения вреда невинным людям подошли к концу».
В июле пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп планирует подписать указ о масштабной очистке улиц американских городов от бездомных. По ее словам, план предусматривает поручение минюсту отменить судебные прецеденты, которые, по мнению властей штатов, мешают решать проблему бездомности.