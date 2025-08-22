Умер «самый милый судья в мире» Фрэнк Каприо 22.08.2025, 1:13

Фрэнк Каприо

Видеоролики с американским судьей набрали миллиарды просмотров.

Американский судья и звезда социальных сетей Фрэнк Каприо умер в возрасте 88 лет, сообщила его семья. За 40-летнюю карьеру в Род-Айленде он прославился своим сочувственным отношением и юмором, с которыми выносил приговоры, учитывая личные обстоятельства людей, сидящих на скамье подсудимых, пишет ВВС.

Видеоролики с судьей Каприо, председательствующим в суде в своем популярном телешоу «Caught in Providence», набрали миллиарды просмотров в социальных сетях, что принесло ему титул «самого милого судьи в мире».

О его смерти, как и о диагнозе рака поджелудочной железы до того, сообщил его официальный аккаунт в Instagram, где отмечали его «теплоту» и «непоколебимую веру в доброту людей».

До того, как начать карьеру на телевидении, судья Каприо рассмотрел тысячи дел в своем родном городе Провиденс, штат Род-Айленд.

Его фирменный стиль ведения судебных заседаний разошелся по тысячам вирусных роликов, в которых он, например, приглашал детей сесть с ним за судейский стол во время заседаний или объявлял о выпуске мягкой игрушки «мини-судья» с его изображением.

Видео в тиктоке, в котором он чистит зубы, подписывает собственную книгу и смотрит ролики из своего шоу, набрало более 5 миллионов просмотров.

В интервью в 2019 году судья Каприо сказал, что его судебные заседания «показывают очень интересный срез жизни Род-Айленда и отражают те же проблемы, с которыми сталкиваются люди по всей стране».

Каприо называл свой зал суда местом, «где людей и их дела встречают с добротой и состраданием». Он был известен тем, что прощал штрафы или проявлял доброту, даже вынося приговоры.

В своих видеороликах Каприо часто сопереживал тем, кто находится в его зале суда. Многие нарушения также относительно незначительны: от неиспользования сигнала поворота до штрафа за шумную вечеринку.

В одном из популярных роликов Каприо сочувственно выслушивает женщину, чей сын погиб, а затем отменяет накопившиеся у нее штрафы на сумму 400 долларов.

В другом ролике, отменив штраф за проезд на красный свет бармену, который зарабатывал 3,84 доллара в час, Каприо призвал тех, кто смотрит это видео, не уклоняться от оплаты счетов.

Каприо также использовал свою славу, чтобы коснуться и более широких проблем, например, неравного доступа к судебной системе.

«Фраза „Свобода и справедливость для всех“ отражает идею о том, что правосудие должно быть доступно каждому. Однако это не так, — сказал Каприо в одном из видео. — Почти 90% американцев с низким уровнем дохода вынуждены в одиночку бороться с такими гражданскими проблемами, как здравоохранение, несправедливое выселение, ветеранские льготы и, да, даже нарушение правил дорожного движения».

Его сын Дэвид Каприо поблагодарил поклонников за любовь и поддержку и призвал людей «проявить немного доброты» в память о своем отце.

В сообщении о его смерти в инстаграме, адресованном его 3,4 миллионам подписчиков, судью Каприо вспомнили «бесчисленные акты доброты, которые он вдохновил».

За время своего существования шоу «Caught in Providence» было номинировано на три премии «Эмми», а сам судья Каприо в прошлом году получил две индивидуальные номинации.

Производитель сериала, компания Debmar-Mercury, отдала дань уважения «уникальному состраданию и здравому смыслу» судьи Каприо.

«Нам будет его очень не хватать», — заявили сопрезиденты Морт Маркус и Айра Бернштейн.

После того как в 2023 году у судьи Каприо диагностировали рак поджелудочной железы, он заявил, что «готов бороться изо всех сил», и поблагодарил своих подписчиков за поддержку.

В одном из своих последних постов в социальных сетях судья Каприо сообщил, что вернулся в больницу после «срыва» в лечении, и попросил своих поклонников молиться за него.

Каприо ушел в отставку из муниципального суда Провиденса в 2023 году после почти четырех десятилетий работы в суде. Он был женат на своей супруге Джойс почти 60 лет.

У него пятеро детей, семеро внуков и два правнука.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com