У Романа Абрамовича сломались две яхты с системами ПВО 22.08.2025, 13:51

Оба судна уже несколько лет не заходят в европейские порты.

Две крупнейшие суперъяхты Романа Абрамовича — Solaris и Eclipse — оказались на ремонте в Турции. Оба судна, оснащенные системами противоракетной обороны и другими технологиями военного уровня, уже несколько лет не заходят в европейские порты из-за санкций и нашли «тихую гавань» в турецких водах, сообщает портал Luxurylaunches (перевод — moscowtimes.ru).

В августе 2025 года 140-метровая Solaris, построенная в Германии в 2021 году стоимостью около $600 млн, пришла в Измитский залив для планового обслуживания. Это одна из самых технологически продвинутых яхт в мире: восемь палуб, 48 кают, вертолетная площадка, бассейны соседствуют с пуленепробиваемыми стеклами, броневой защитой и комплексом ПВО. Проект был создан дизайнером Марком Ньюсоном, известным по Apple Watch. Яхта вмещает до 36 гостей и 60 членов экипажа. Эксплуатация подобных «плавающих крепостей» обходится в астрономические суммы. Когда Solaris дозаправлялась в Мармарисе весной 2023 года, стоимость топлива составила около $790 тысяч за одну заправку.

Флагман Абрамовича — 162,5-метровая Eclipse — тоже направлена на ремонт. Она была спущена на воду в 2010 году на верфи Blohm+Voss в Гамбурге и долгое время считалась самой дорогой яхтой мира с оценкой в $1,2–1,5 млрд. На девяти палубах расположены две вертолетные площадки, бассейн длиной 16 метров, кинозал. Как и Solaris, яхта защищена системами ПРО и датчиками движения, а каюты бронированы. Вместимость — до 36 гостей и 70 членов экипажа.

Турция становится центром притяжения для обслуживания подобных судов. В ней базируются верфи Yachtley, Turquoise Yachts, KRM Yacht Refit & Rebuild и создается инфраструктура для работы с гигантами вроде Solaris. Основатель верфи KRM Yacht Refit & Rebuild Керем Басер сказал, что расширение связано с тем, что большое количество яхт российских миллиардеров в настоящее время находятся в Турции. Суперъяхты, принадлежащие российским олигархам, теперь не могут получить доступ к услугам по ремонту и техническому обслуживанию на европейских верфях.

