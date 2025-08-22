Европа закупила в Казахстане рекордный объем угля 22.08.2025, 13:54

Россия тем временем теряет рынки и продает сырье в убыток.

Казахстан резко увеличил экспорт своего угля в Европу и Азию через территорию России, пишет Русская служба The Moscow Times. В январе—июле 2025 года транзитные поставки выросли на 38% год к году — до 6,7 млн т. Это максимальный показатель как минимум с 2017 года, следует из данных агентства Argus. Для сравнения: за весь 2024 год транзит составил порядка 9 млн т.

В частности, казахстанский экспорт через порты Северо-Запада России за первые семь месяцев 2025-го выросли на 19% год к году — до 4,1 млн т. Это произошло благодаря увеличению перевалки через порты Усть-Луга, Санкт-Петербург и Выборг. При этом поставки через порт Тамань выросли год к году почти вдвое — до 2,3 млн т. Еще 300 тыс. т угля Казахстан поставил по сети РЖД в латвийский порт Вентспилс. Этот объем остался на уровне аналогичного периода прошлого года. По данным Argus, основной рост транзита пришелся на уголь марок Д («длиннопламенный») и Г («газовый»). Через российские порты на Балтике уголь поставлялся в Польшу и ряд других европейских стран, а также в Турцию и Малайзию. Из Тамани экспорт шел в Индию, Китай и Турцию.

Резкий рост транзита из Казахстана наблюдается на фоне сокращения отгрузок российского угля в портах Северо-Запада и Юга. Согласно данным агентства, экспорт через порты Северо-Запада в июле снизились на 27% год к году — до 3,2 млн т. В свою очередь поставки угля в порты Юга в июле из-за низкого спроса в Турции упали на 14% — до 1,25 млн т, а отгрузки через Тамань составили 620 тыс. т, что на 32% меньше, чем годом ранее.

Экспортные цены на российский энергетический уголь в конце июня этого года достигли минимумов с конца 2020 — начала 2021 годов, свидетельствуют данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ). Так, стоимость тонны угля калорийностью 6000 ккал/кг с погрузкой на судно в порту Тамани в конце июня упала на 22% с начала года, до $63, а в портах Балтийского моря — на 26%, до $55. Падение экспортных цен привело к снижению рентабельности поставок. Замминистра энергетики России Дмитрий Исламов ранее отмечал, что маржа при экспорте угля стала отрицательной по всем направлениям. Минэнерго на этом фоне прогнозирует падение поставок на внешние рынки на 8% год к году — до 195,9 млн т.

При этом у казахстанских экспортеров сохраняется положительная рентабельность поставок как через порты Балтийского моря, так и через Тамань, отмечает партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов. Например, нетбэк при поставках шубаркольского угля калорийностью 5700 ккал/кг через Усть-Лугу составляет $9-10 за тонну, а через Тамань — $13-14. Вместе с тем качество российского и казахстанского угля сопоставимо, подчеркнул Котов.

Росту транзита также способствует получение Казахстаном исключения из санкций Евросоюза, которые запретили сделки с российскими портами, говорит директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. В августе—декабре рост транзита угля из Казахстана продолжится и по итогам этого года превысит 10 млн т, спрогнозировал эксперт. По данным министерства промышленности и строительства Казахстана, в 2024 году экспорт угля из республики составил 29,5 млн т, из которых 5,2 млн т были поставлены в страны ЕС.

