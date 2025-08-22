«Роскосмос» снова отложил полет на Луну 1 22.08.2025, 16:33

Санкции и провалы отбросили российские космические программы на десятилетия назад.

Запуск орбитальной станции «Луна-26», который должен стать следующим этапом российской лунной программы, перенесли с 2027 на 2028 год, сообщил президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников. Он уточнил, что аппарат определит подходящие посадочные площадки для будущих миссий. Затем на Южный и Северный полюсы спутника Земли отправят модули «Луна-27.1» и «Луна-27.2». Предполагается, что это произойдет в 2029 и 2030 годах — также на год позже запланированных дат, сообщает The Moscow Times.

По словам завотделом ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игоря Митрофанова, перенос стал неизбежным после крушения «Луны-25» в августе 2023 года. Тогда аппарат, который должен был осуществить первую лунную миссию в истории современной России, разбился при посадке, после чего глава «Роскосмоса» пообещал президенту Владимиру Путину попробовать провести следующий запуск в 2026-м.

Митрофанов отметил, что намерение поскорее реабилитироваться «было первой эмоциональной реакцией», но затем «стало понятно, что многие бортовые системы погибшего аппарата невозможно изготовить заново, так как в них применялись импортные западные комплектующие», больше недоступные из-за санкций. Фактически «Луну-26» пришлось проектировать с нуля, что привело к сдвигу сроков, добавил он.

Запуск «Луны-25» «Роскосмос» переносил не менее 9 раз. Изначально его планировали еще на 2014 год. Проект стал самым продолжительным «долгостроем» в российском космосе и готовился так долго, что, устав ждать, из него вышли шведы: они разместили свои приборы на борту китайского лунохода «Нефритовый заяц», который успешно прилунился в 2019 году.

После 7 переносов сроков пуск «Луны-25» был назначен на октябрь 2021 года, однако не состоялся. В 2022 году Владимир Путин заявлял, что миссия будет выполнена в третьем квартале 2022 года, но после этого дату вновь перенесли на год.

Задержка сроков коснулась не только Луны. Красников также сообщил о переносе миссии на Венеру с 2031 на 2036 год. До этого ее планировали осуществить в 2029-м. Миссия предполагает изучение поверхности, атмосферы, внутреннего строения и окружающей плазмы Венеры. Она должна продолжить исследования, которые проводились космическими аппаратами СССР в 1960-1990-х годах.

