Минских школьников заставят писать объяснительные из-за мобильных телефонов
- 22.08.2025, 20:59
Безумные выдумки Минобразования.
Минские школьники будут писать объяснительную, если у них найдут телефон во время уроков, рассказали в телеграм-канале «Учителя столицы». Именно там, напомним, даются ответы на вопросы от родителей по актуальным вопросам, поступившим в чат-бот Комитета по образованию Мингорисполкома, заметила «Комсомолка».
«Скажите, что будет с ребенком, если у него найдут телефон во время уроков?» - такой вопрос поступил в чат-бот.
В ответе сказано, что при однократном нарушении правил пользования мобильными устройствами, «учащийся должен написать объяснительную записку с указанием причины нарушения». А классный руководитель (либо учитель) сделает запись в дневник школьника.
А вот при повторении такого нарушения телефон у учащегося изымут. А далее порядок действий такой:
«В учреждение образования приглашаются родители (законные представители), и после беседы с директором (членом администрации) им возвращается устройство мобильной связи (интернет-связи)».
Уточняется, что на учащегося при этом наложат взыскание. Определять его будет директор конкретного учреждения образования.