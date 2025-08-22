Минских школьников заставят писать объяснительные из-за мобильных телефонов 22.08.2025, 20:59

Безумные выдумки Минобразования.

Минские школьники будут писать объяснительную, если у них найдут телефон во время уроков, рассказали в телеграм-канале «Учителя столицы». Именно там, напомним, даются ответы на вопросы от родителей по актуальным вопросам, поступившим в чат-бот Комитета по образованию Мингорисполкома, заметила «Комсомолка».

«Скажите, что будет с ребенком, если у него найдут телефон во время уроков?» - такой вопрос поступил в чат-бот.

В ответе сказано, что при однократном нарушении правил пользования мобильными устройствами, «учащийся должен написать объяснительную записку с указанием причины нарушения». А классный руководитель (либо учитель) сделает запись в дневник школьника.

А вот при повторении такого нарушения телефон у учащегося изымут. А далее порядок действий такой:

«В учреждение образования приглашаются родители (законные представители), и после беседы с директором (членом администрации) им возвращается устройство мобильной связи (интернет-связи)».

Уточняется, что на учащегося при этом наложат взыскание. Определять его будет директор конкретного учреждения образования.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com