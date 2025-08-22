закрыть
22 августа 2025, пятница
Трамп отреагировал на российский удар по американскому заводу в Украине

9
  • 22.08.2025, 21:46
  • 2,908
Трамп отреагировал на российский удар по американскому заводу в Украине

Президент США заявил, что «примет решение в течение двух недель».

Президент США Дональд Трамп заявил, что «недоволен» российской атакой на американский завод электроники в Мукачево Закарпатской области.

Об этом он сообщил во время встречи с президентом ФИФА Джанни Инфантино в Белом Доме в пятницу, 22 августа.

«Нет, я не доволен ничем, что касается этой войны. Ничем. Совсем не доволен. Посмотрим, что будет дальше. Думаю, в течение следующих двух недель мы узнаем, как все будет развиваться. И мне лучше быть очень довольным», — заявил Трамп.

Президент США также повторил, что за две недели «станет понятно», как будет развиваться ситуация в войне.

«Я думаю, что через две недели мы узнаем, какой путь я выберу, потому что я выберу один из двух, и они узнают, какой именно», — сказал Трамп.

