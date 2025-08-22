Трамп отреагировал на российский удар по американскому заводу в Украине

Трамп отреагировал на российский удар по американскому заводу в Украине9
- 22.08.2025, 21:46
Президент США заявил, что «примет решение в течение двух недель».
Президент США Дональд Трамп заявил, что «недоволен» российской атакой на американский завод электроники в Мукачево Закарпатской области.
Об этом он сообщил во время встречи с президентом ФИФА Джанни Инфантино в Белом Доме в пятницу, 22 августа.
«Нет, я не доволен ничем, что касается этой войны. Ничем. Совсем не доволен. Посмотрим, что будет дальше. Думаю, в течение следующих двух недель мы узнаем, как все будет развиваться. И мне лучше быть очень довольным», — заявил Трамп.
Президент США также повторил, что за две недели «станет понятно», как будет развиваться ситуация в войне.
«Я думаю, что через две недели мы узнаем, какой путь я выберу, потому что я выберу один из двух, и они узнают, какой именно», — сказал Трамп.