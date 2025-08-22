Трамп отреагировал на российский удар по американскому заводу в Украине 9 22.08.2025, 21:46

2,908

Президент США заявил, что «примет решение в течение двух недель».

Президент США Дональд Трамп заявил, что «недоволен» российской атакой на американский завод электроники в Мукачево Закарпатской области.

Об этом он сообщил во время встречи с президентом ФИФА Джанни Инфантино в Белом Доме в пятницу, 22 августа.

«Нет, я не доволен ничем, что касается этой войны. Ничем. Совсем не доволен. Посмотрим, что будет дальше. Думаю, в течение следующих двух недель мы узнаем, как все будет развиваться. И мне лучше быть очень довольным», — заявил Трамп.

Президент США также повторил, что за две недели «станет понятно», как будет развиваться ситуация в войне.

«Я думаю, что через две недели мы узнаем, какой путь я выберу, потому что я выберу один из двух, и они узнают, какой именно», — сказал Трамп.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com