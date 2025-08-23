Трамп похвастался фото с Путиным 23.08.2025, 4:00

Кремлевский диктатор хочет посетить ЧМ по футболу, который пройдет в США.

Президент США Дональд Трамп показал на камеру фотографию, на которой он позирует совместно с российским диктатором Владимиром Путиным. Видео опубликовано в Telegram-канале Clash Report.

Глава Белого дома заявил, что российский диктатор хочет посетить Чемпионат Мира по футболу, который состоится в 2026 году.

Демонстрируя фото, на котором Трамп и Путин стоят на Аляске возле самолета, президент США заявил, что человек на фото, то есть, кремлевский диктатор, уважает не только его, но и США.

Также Трамп добавил, что собирается подписать для Путина их совместное фото и хотел, чтобы журналисты увидели эту фотографию.

