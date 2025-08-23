В России «герой СВО» получил пожизненный срок 23.08.2025, 5:00

Он изнасиловал и убил восьмилетнюю девочку.

Ростовский областной суд приговорил к пожизненному заключению участника войны против Украины Руслана Шингирея, изнасиловавшего и убившего восьмилетнюю девочку. Как отмечает Astra, государственные СМИ, освещая это дело, избежали упоминания о статусе преступника как участника так называемой «специальной военной операции».

Согласно материалам следствия, трагедия произошла в мае 2024 года в станице Ольгинской Аксайского района. Шингирей заметил незнакомую девочку, возвращавшуюся из магазина домой, насильно посадил в свой автомобиль и отвез в лесополосу. Там он надел на голову ребенка полиэтиленовый пакет, совершил изнасилование, а затем задушил жертву.

В 2022 году Шингирей участвовал в полномасштабном вторжении в Украину, но впоследствии разорвал контракт и вернулся домой. Точные причины его ухода со службы неизвестны.

