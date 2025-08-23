закрыть
Перед штаб-квартирой Еврокомиссии подняли украинский флаг

2
  • 23.08.2025, 13:48
  • 1,082
Перед штаб-квартирой Еврокомиссии подняли украинский флаг

Фотофакт.

В честь Дня национального флага Украины 23 августа перед штаб-квартирой Европейской комиссии в Брюсселе подняли украинский флаг. Об этом сообщила пресс-служба ЕК в социальной сети Х.

«Мужество. Стойкость. Свобода. Флаг Украины несет это все. В День флага Украины он гордо развевается перед нашей штаб-квартирой в Брюсселе», – говорится в сообщении.

В Еврокомиссии подчеркнули, что это знак того, что Европа едина на стороне Украины ради справедливого и продолжительного мира. «Сегодня и каждый день», – добавили в ЕК.

«Ми з вами. We are with you», – написали на двух языках слова поддержки европейцы.

