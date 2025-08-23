Перед штаб-квартирой Еврокомиссии подняли украинский флаг

Перед штаб-квартирой Еврокомиссии подняли украинский флаг2
Фотофакт.
В честь Дня национального флага Украины 23 августа перед штаб-квартирой Европейской комиссии в Брюсселе подняли украинский флаг. Об этом сообщила пресс-служба ЕК в социальной сети Х.
«Мужество. Стойкость. Свобода. Флаг Украины несет это все. В День флага Украины он гордо развевается перед нашей штаб-квартирой в Брюсселе», – говорится в сообщении.
В Еврокомиссии подчеркнули, что это знак того, что Европа едина на стороне Украины ради справедливого и продолжительного мира. «Сегодня и каждый день», – добавили в ЕК.
«Ми з вами. We are with you», – написали на двух языках слова поддержки европейцы.
Ukraine’s flag carries them all.
On Ukraine’s Flag Day, it proudly stands before our Brussels headquarters.
A sign that Europe is united on Ukraine's side for a just and lasting peace. Today and every day.
Ми з вами. We are with you. pic.twitter.com/DfI1RehBds