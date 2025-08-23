Турция может отправить своих военных в Украину
- 23.08.2025, 18:21
В рамках гарантий безопасности.
Посол Украины в Турции Нариман Джелял сообщил, что страна готова присоединиться к разминированию Черного моря после войны и рассматривает возможность отправки своих военных в Украину в рамках гарантий безопасности.
Об этом он сообщил в эфире телемарафона «Єдині новини» в субботу, 23 августа, заметил New Voice.
«Я только вчера встречался с министром обороны Турции Яшаром Гюлером, у нас был очень хороший разговор. Турция готова присоединиться уже в ближайшее время к разминированию Черного моря», — отметил посол.
Джелял отметил, что Турция является одной из более 10 стран, которые уже рассматривают возможность отправки военных в Украину, чтобы способствовать стабилизации ситуации и предоставить гарантии по предотвращению новой агрессии России после заключения мирного соглашения.