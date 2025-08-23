закрыть
23 августа 2025, суббота
ВСУ подняли сине-желтые флаги над селами в Курской области РФ

  • 23.08.2025, 21:57
ВСУ подняли сине-желтые флаги над селами в Курской области РФ

Видеофакт.

Ко Дню Государственного флага Украины операторы батальона беспилотных систем RUGBY TEAM 129 отдельной тяжелой механизированной бригады подняли сине-желтые флаги на этнических украинских землях в селах Горналь и Гуево в Курской области РФ.

Об этом в субботу, 23 августа, сообщил батальон в Facebook.

По словам бойцов, украинский флаг теперь развевается над Горналем и Гуевым как символ несокрушимости и напоминание врагу, что Украина всегда возвращает свое.

