Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости с Майдана 4 24.08.2025, 9:30

Владимир Зеленский

Украина никогда не забудет своих героев.

В воскресенье, 24 августа, президент Украины Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам с речью по случаю Дня Независимости Украины.

«Здесь лучше всего чувствуется, что такое Независимость. Это место, где всегда творится история», — заявил Зеленский, который построил свою речь на параллелях между символикой Майдана и главными событиями и вехами украинской независимости.

«Именно здесь, на Майдане, украинцы часто прощаются с героями на щите. И каждый, кто был хотя бы раз на таком прощании, и каждый, кто потерял кого-то в этой войне, имеет свой личный счет к России навсегда и пообещал себе не забыть своих героев. Олицетворение такой клятвы — вот это поле народной памяти», — подчеркнул президент Украины.

«Мы строим Украину, у которой будет достаточная сила и мощь, чтобы жить в безопасности и мире. Чтобы на этой площади, на площади нашей независимости, под своими флагами, на своей земле наши дети и внуки праздновали День Независимости. В мире. В спокойствии. С уверенностью в будущем. С уважением. И с благодарностью всем, кто защитил Украину в этой войне за независимость, кто выстоял, кто смог, кто победил. Ради такой цели стоит жить. За это и стоим. С праздником вас, великий народ великой страны! С Днем Независимости!» — подчеркнул Зеленский, поздравляя украинцев с Днем Независимости.

