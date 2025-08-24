закрыть
24 августа 2025, воскресенье, 15:09
В Центральном детском магазине в Москве прогремел взрыв

  24.08.2025, 13:46
Есть погибший.

В Центральном детском магазине в Москве случился пожар. На третьем этаже торгового комплекса валит дым, сообщают АГН «Москва» и ТАСС. По предварительным данным, один человек погиб, еще три пострадали, сообщает «Радио Свобода».

В оперативных службах причиной взрыва назвали разгерметизацию газового баллона. По данным телеграм-канала Mash, баллон с гелием взорвался возле кафе «Шоколадница». Из-за задымления людей эвакуируют из магазина.

Всех посетителей просят выйти из здания. Сейчас к ЦДМ съехались шесть карет скорой помощи.

