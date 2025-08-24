В Центральном детском магазине в Москве прогремел взрыв

В Центральном детском магазине в Москве прогремел взрыв8
- 24.08.2025, 13:46
Есть погибший.
В Центральном детском магазине в Москве случился пожар. На третьем этаже торгового комплекса валит дым, сообщают АГН «Москва» и ТАСС. По предварительным данным, один человек погиб, еще три пострадали, сообщает «Радио Свобода».
В оперативных службах причиной взрыва назвали разгерметизацию газового баллона. По данным телеграм-канала Mash, баллон с гелием взорвался возле кафе «Шоколадница». Из-за задымления людей эвакуируют из магазина.
Всех посетителей просят выйти из здания. Сейчас к ЦДМ съехались шесть карет скорой помощи.