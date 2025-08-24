В Центральном детском магазине в Москве прогремел взрыв 8 24.08.2025, 13:46

6,154

Есть погибший.

В Центральном детском магазине в Москве случился пожар. На третьем этаже торгового комплекса валит дым, сообщают АГН «Москва» и ТАСС. По предварительным данным, один человек погиб, еще три пострадали, сообщает «Радио Свобода».

В оперативных службах причиной взрыва назвали разгерметизацию газового баллона. По данным телеграм-канала Mash, баллон с гелием взорвался возле кафе «Шоколадница». Из-за задымления людей эвакуируют из магазина.

Всех посетителей просят выйти из здания. Сейчас к ЦДМ съехались шесть карет скорой помощи.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com