Украинские защитники зачистили от оккупантов три населенных пункта в Донецкой области 24.08.2025, 16:54

Сырский наградил лучших воинов.

Силы обороны Украины успешно контратаковали и зачистили от российских оккупантов три населенных пункта в Донецкой области - Михайловку, Зеленый Гай и Владимировку. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Он отметил, что Покровское направление остается самым сложным на фронте. Главнокомандующий ВСУ поделился, что украинские военные продолжают держать оборону Покровска, несмотря на превосходящие силы противника.

- Отработал на командных пунктах частей, выполняющих боевые задачи на Покровском направлении. Выслушал доклады командиров корпусов и бригад об оперативной обстановке. Ситуация действительно непростая, противник сосредоточил на этом участке фронта свои основные усилия. Но мы должны держать линию. Помощь в организации боевых действий будет оказана. Вопросы о дополнительных боеприпасах, дронах и средствах РЭБ решены, - написал Сырский.

Также главнокомандующий ВСУ заявил, что пообщался с воинами из 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской, 32-й и 155-й механизированных бригад, которые держат оборону Покровска.

- Наградил лучших воинов за стойкость, храбрость и образцовое выполнение воинского долга, - добавил Сырский.

