В Минск приезжал представитель афганских талибов

СМИ утверждают, что в прошлом он основал школу смертников.

Беларусь посетила «делегация» посольства Афганистана в Москве. Ее основной целью якобы была оценка условий содержания афганских заключенных и изучение возможностей их репатриации на родину. Об этом сообщает «Зеркало» со ссылкой на афганское издание Ariana News.

Делегацию возглавил Хафез Абдулла Ясир, глава афганской миссии в России. Афганское независимое медиа-издание Sangar.info утверждает, что в прошлом Ясир создал первую школу террористов-смертников в Афганистане и считался одним из их главных наставников.

Как пишет афганское издание radiokunduz.com, о поездке афганской делегации в Беларусь, дипломаты встретились с «рядом белoрусских официальных лиц» (с кем именно — не уточняется) и обсудили проблемы, с которыми сталкиваются афганские заключенные.

Фото: radiokunduz.com

По данным издания Ariana News, представители талибов говорили о том, как вернуть на родину афганских граждан, которые сейчас находятся в белoрусских тюрьмах. Правда, сколько их, не уточняется.

Напомним, в 2021 году движение «Талибан» захватило власть в Афганистане. Россия стала первой страной, которая официально признала правительство талибов. В апреле 2025 года Верховный суд России снял с талибов статус «террористической организации». В июле 2025 года Россия приняла верительные грамоты нового посла Афганистана.

