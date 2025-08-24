закрыть
24 августа 2025, воскресенье, 21:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минск приезжал представитель афганских талибов

1
  • 24.08.2025, 20:50
  • 2,076
В Минск приезжал представитель афганских талибов

СМИ утверждают, что в прошлом он основал школу смертников.

Беларусь посетила «делегация» посольства Афганистана в Москве. Ее основной целью якобы была оценка условий содержания афганских заключенных и изучение возможностей их репатриации на родину. Об этом сообщает «Зеркало» со ссылкой на афганское издание Ariana News.

Делегацию возглавил Хафез Абдулла Ясир, глава афганской миссии в России. Афганское независимое медиа-издание Sangar.info утверждает, что в прошлом Ясир создал первую школу террористов-смертников в Афганистане и считался одним из их главных наставников.

Как пишет афганское издание radiokunduz.com, о поездке афганской делегации в Беларусь, дипломаты встретились с «рядом белoрусских официальных лиц» (с кем именно — не уточняется) и обсудили проблемы, с которыми сталкиваются афганские заключенные.

Фото: radiokunduz.com

По данным издания Ariana News, представители талибов говорили о том, как вернуть на родину афганских граждан, которые сейчас находятся в белoрусских тюрьмах. Правда, сколько их, не уточняется.

Напомним, в 2021 году движение «Талибан» захватило власть в Афганистане. Россия стала первой страной, которая официально признала правительство талибов. В апреле 2025 года Верховный суд России снял с талибов статус «террористической организации». В июле 2025 года Россия приняла верительные грамоты нового посла Афганистана.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кувыркался дед с клюшкой
Кувыркался дед с клюшкой Ирина Халип
Неожиданный шаг
Неожиданный шаг Леонид Невзлин
Не слушайте ботов
Не слушайте ботов Дмитрий Чернышев
Все только начинается
Все только начинается Владимир Фесенко