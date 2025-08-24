ВВС Израиля нанесли удар по столице Йемена
- 24.08.2025, 21:41
Среди пораженных объектов оказались военный комплекс в районе президентского дворца.
Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли серию ударов по целям хуситов в столице Йемена — Сане.
По данным пресс-службы армии, среди пораженных объектов оказались военный комплекс в районе президентского дворца, две электростанции и топливное хранилище. В ЦАХАЛ подчеркнули, что все эти объекты использовались «для военной деятельности террористического режима хуситов».
Как уточнили в израильской армии, операция стала ответом на регулярные атаки со стороны йеменских повстанцев: в последние дни группировка запускала в сторону Израиля ракеты «земля-земля» и беспилотники. В ЦАХАЛ также подчеркнули, что хуситы действуют под руководством и при поддержке Ирана.