24 августа 2025, воскресенье, 21:45
ВВС Израиля нанесли удар по столице Йемена

  • 24.08.2025, 21:41
Среди пораженных объектов оказались военный комплекс в районе президентского дворца.

Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли серию ударов по целям хуситов в столице Йемена — Сане.

По данным пресс-службы армии, среди пораженных объектов оказались военный комплекс в районе президентского дворца, две электростанции и топливное хранилище. В ЦАХАЛ подчеркнули, что все эти объекты использовались «для военной деятельности террористического режима хуситов».

Как уточнили в израильской армии, операция стала ответом на регулярные атаки со стороны йеменских повстанцев: в последние дни группировка запускала в сторону Израиля ракеты «земля-земля» и беспилотники. В ЦАХАЛ также подчеркнули, что хуситы действуют под руководством и при поддержке Ирана.

