Беларусь работает над пусковой установкой для российского «Орешника» 6 25.08.2025, 9:15

C опережением срока.

Беларусь работает над пусковой установкой для российского ракетного комплекса «Орешника». Об этом в эфире пропагандистского телеканала «Беларусь 1» заявил председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус.

— Пусковая установка «Орешника» (во всяком случае, белорусская часть) в установленном порядке изготавливается. И все эти мероприятия идут с опережением на сегодняшний день, — рассказал Дмитрий Пантус.

Сотрудница «Беларусь 1» уточнила, какая ракета нужна Беларуси.

— Ракета нужна наиболее мощная, далеко летящая и попадающая туда, куда это необходимо, — ответил Пантус. — Сегодня было доложены определенные предложения по развитию этого направления. Соответственно, в ближайшее время эти вопросы будут дополнительно обсуждены и будет сделан итоговый доклад. Мы ни разу не останавливались, ни на минутку, работаем [над этим].

О том, что в российском ракетном комплексе «Орешник, будет белорусская пусковая установка, Александр Лукашенко говорил еще в декабре прошлого года. Тогда он заявлял, что взамен на нее Россия бесплатно поставит «Орешник» Беларуси. Диктатор обещал, что пусковая установка будет готова во второй половине 2025 года.

