Почти 40% россиян назвали себя «особым народом» 10 25.08.2025, 12:34

3,010

С духовными «скрепами».

Более трети россиян (39%) считают русских «совершенно особым народом». Это следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), результаты которого публикуют «Ведомости». По мнению опрошенных, «особенность» русских заключается в мировоззрении и духовных ценностях (22%), душевности (15%), богатой культуре (12%), православии (12%), патриотизме (11%), сострадании (8%) и других качествах, пишет The Moscow Times.

Больше всего сторонников «особенности» было выявлено среди граждан от 45 до 60 и старше 60 лет — по 45% в каждой возрастной группе. Меньше всего верят в «особенность» молодые респонденты 18–24 лет — всего 23%. При этом 61% опрошенных придерживаются мнения, что русские — такой же народ, как и все другие. Если в 2000 году 71% опрошенных считал, что судьба русских тяжелее, чем у других народов, то к 2025-му показатель снизился в 2,2 раза — до 32%. Большая часть респондентов (50%) сходится во мнении, что судьба русских в чем-то легче, а в чем-то труднее (в 2000-м таких было 14%). Еще 17% думают, что судьба русских не отличается от судеб других народов. Опрос проводился по телефону среди 1600 совершеннолетних россиян в мае.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com