25 августа 2025, понедельник, 13:22
В Армении начали массово собирать информацию о банковских счетах россиян

  • 25.08.2025, 13:17
С какой целью?

Банки и брокерские компании Армении начали активно запрашивать информацию о налоговом резидентстве у россиян, имеющих в стране счета. Сбор данных происходит в рамках подготовки к первому автоматическому обмену финансовыми сведениями с Россией, который должен состояться уже в сентябре этого года, рассказали РБК знакомые с ситуацией юристы.

По их словам, это означает, что сведения о доходах и активах россиян, а также принадлежащих россиянам компаний, станут доступны Федеральной налоговой службе (ФНС). Таким образом, передача данных может привести к налоговым проверкам, доначислениям и даже уголовному преследованию за сокрытие доходов и активов.

