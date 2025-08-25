В Армении начали массово собирать информацию о банковских счетах россиян 25.08.2025, 13:17

С какой целью?

Банки и брокерские компании Армении начали активно запрашивать информацию о налоговом резидентстве у россиян, имеющих в стране счета. Сбор данных происходит в рамках подготовки к первому автоматическому обмену финансовыми сведениями с Россией, который должен состояться уже в сентябре этого года, рассказали РБК знакомые с ситуацией юристы.

По их словам, это означает, что сведения о доходах и активах россиян, а также принадлежащих россиянам компаний, станут доступны Федеральной налоговой службе (ФНС). Таким образом, передача данных может привести к налоговым проверкам, доначислениям и даже уголовному преследованию за сокрытие доходов и активов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com