Atlantic Council: Путин столкнулся с топливным кризисом 2 25.08.2025, 14:27

Россия не способна защитить свою критическую инфраструктуру.

В России зафиксированы рекордные цены на бензин и растущие перебои с топливом на фоне массированных атак Украины на нефтеперерабатывающие заводы. В соцсетях появляются видео с длинными очередями автомобилей на АЗС по всей стране и на оккупированных территориях, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

С начала августа украинские дроны вывели из строя около 13% перерабатывающих мощностей России, сообщает The Moscow Times. Ситуация осложняется сезоном отпусков и предстоящей уборкой урожая, когда спрос на топливо максимален.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия теперь сама сталкивается с дефицитом: «Вот что бывает, когда нападаешь на украинцев».

Серия ударов по российской нефтяной инфраструктуре преследует стратегическую цель — подорвать экономику войны и ограничить финансирование вторжения. На фоне недостаточно жестких санкций со стороны Запада украинские атаки рассматриваются как «прямые санкции».

18 августа дроны ВСУ уничтожили насосную станцию нефтепровода «Дружба» в Тамбовской области, что привело к остановке важного маршрута экспорта российской нефти в Европу.

Украина активно наращивает возможности для дальнобойных ударов. Недавно представлен крылатый ракетный комплекс «Фламинго» с дальностью свыше 3000 км, который должен пойти в серийное производство к концу года.

Эксперты отмечают: при ограниченных ресурсах Украина уже наносит серьезный ущерб энергетическому сектору РФ. Если Киев развернет массовый выпуск ракет, последствия для российских НПЗ, портов и трубопроводов будут катастрофическими.

Недостаток систем ПВО на огромной территории России делает защиту критической инфраструктуры практически невозможной. На этом фоне в Кремле растет тревога: Украина превращает главное преимущество России — ее масштабы — в уязвимость.

