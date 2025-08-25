В Беларуси стартовали очередные военные учения
- 25.08.2025, 16:34
Для них задействуют предприятия промышленности и транспорта.
В Беларуси 25 августа стартовало оперативно-специальное учение войск связи вооруженных сил. Особенность тренировок — «задействование предприятий промышленности и транспорта Беларуси», сообщили в Минобороны Беларуси.
Оперативно-специальное учение войск связи проводится с 25 по 29 августа, согласно плану.
«Особенности учения — задействование предприятий промышленности и транспорта Беларуси и отработка новых форм и способов применения сил и средств связи с задействованием авиационных средств и БЛА», — сообщили в Минобороны.
Как именно используют предприятия и транспорт, в ведомстве не пояснили.