В Беларуси стартовали очередные военные учения 25.08.2025, 16:34

Для них задействуют предприятия промышленности и транспорта.

В Беларуси 25 августа стартовало оперативно-специальное учение войск связи вооруженных сил. Особенность тренировок — «задействование предприятий промышленности и транспорта Беларуси», сообщили в Минобороны Беларуси.

Оперативно-специальное учение войск связи проводится с 25 по 29 августа, согласно плану.

«Особенности учения — задействование предприятий промышленности и транспорта Беларуси и отработка новых форм и способов применения сил и средств связи с задействованием авиационных средств и БЛА», — сообщили в Минобороны.

Как именно используют предприятия и транспорт, в ведомстве не пояснили.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com