25 августа 2025, понедельник, 16:55
В Беларуси стартовали очередные военные учения

  • 25.08.2025, 16:34
Для них задействуют предприятия промышленности и транспорта.

В Беларуси 25 августа стартовало оперативно-специальное учение войск связи вооруженных сил. Особенность тренировок — «задействование предприятий промышленности и транспорта Беларуси», сообщили в Минобороны Беларуси.

Оперативно-специальное учение войск связи проводится с 25 по 29 августа, согласно плану.

«Особенности учения — задействование предприятий промышленности и транспорта Беларуси и отработка новых форм и способов применения сил и средств связи с задействованием авиационных средств и БЛА», — сообщили в Минобороны.

Как именно используют предприятия и транспорт, в ведомстве не пояснили.

