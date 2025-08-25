закрыть
25 августа 2025, понедельник, 18:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украина использует секретное оружие для обмана российских ПВО

  • 25.08.2025, 17:36
  • 2,130
Украина использует секретное оружие для обмана российских ПВО
Фото: TWZ

Оно предназначено для отвлечения и перегрузки вражеской обороны.

Украинские Су-27 теперь вооружены американскими ADM-160 MALD — миниатюрными воздушными ложными целями, которые имитируют крылатые ракеты и самолеты, сбивая с толку российские системы ПВО, пишет TWZ (перевод — сайт Charter97.org).

MALD не атакует напрямую, а предназначен для отвлечения и перегрузки вражеской обороны. Каждое устройство весит около 136 кг, имеет собственный турбореактивный двигатель и дальность до 800 км. Оно может лететь по заданному маршруту и даже зависать над зоной цели, усиливая эффект.

MALD устанавливают на внутренних подкрыльевых узлах подвески — на тех же модифицированных пилонах, что применяются для западных JDAM-ER и французских Hammer. Эти пилоны компенсируют отсутствие у советских истребителей современных интерфейсов и GPS, передавая координаты перед пуском.

Появление MALD совпало с началом применения Storm Shadow и SCALP EG — дальнобойных крылатых ракет Великобритании, Италии и Франции. MALD создает ложные цели, отвлекая огонь ПВО и увеличивая шансы на успешное попадание для крылатых ракет.

Первое подтверждение использования MALD появилось весной 2023 года, когда обломки были найдены в Луганской области. Позднее — в Херсонской.

Применение MALD дает Украине не только защиту для ударных ракет, но и ценную разведывательную информацию о работе российских систем ПВО, которую, вероятно, анализируют и союзники Киева.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир
Дряхлые старцы уже не в состоянии поделить мир Наталья Радина
Кувыркался дед с клюшкой
Кувыркался дед с клюшкой Ирина Халип
Неожиданный шаг
Неожиданный шаг Леонид Невзлин
Не слушайте ботов
Не слушайте ботов Дмитрий Чернышев