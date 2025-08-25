Российский частный аэрокосмический холдинг SR Space признан банкротом 25.08.2025, 18:14

Частную космическую компанию SR добила налоговая.

Российский частный аэрокосмический холдинг SR Space (АО «СР Спейс») признан банкротом, следует из данных картотеки суда. В этом году Федеральная налоговая служба заблокировала счета компании в четырех банках, а в начале июля подала заявление о признании компании несостоятельной, передает The Moscow Times.

SR Space была основана в 2020 году предпринимателем Олегом Мансуровым. Стартап занимался разработкой ракет-носителей легкого и сверхлегкого класса, созданием спутниковых группировок и программного обеспечения. Компания пыталась привлечь 1,5 млрд рублей за 10% акций. Несмотря на рост выручки в 2024 году на 20% — до 53,8 млн рублей, SR Space зафиксировала чистый убыток в размере 154 млн рублей. Мансуров уверял, что задолженность удастся закрыть и проект продолжит работу.

Банкротство SR Space стало четвертым громким крахом среди частных космических компаний в России. Первым прецедентом была Dauria Aerospace. Компания разрабатывала малые спутники и заключила контракты с «Роскосмосом» на более чем 600 млн рублей, но в 2018 году госкорпорация подала иски из-за срыва поставок. Dauria оказалась не в состоянии выполнить обязательства и в 2020 году подала заявление о банкротстве.

Следом закрылся проект «КосмоКурс», основанный в 2014 году Павлом Пушкиным. Компания планировала развивать суборбитальный туризм, но в апреле 2021 года прекратила работу. По словам Пушкина, «административно-правовые риски были запредельны», что делало привлечение инвестиций невозможным.

Ещё одним несостоявшимся проектом стал S7 Space. Он начинался как попытка возродить инициативу «Морской старт», которая с 1990-х годов использовала плавучий космодром в акватории Тихого океана. В 2016 году группа S7 приобрела плавучий космодром у РКК «Энергия» за $150 млн, планируя возобновить коммерческие запуски, но планы застопорились. Модернизация комплекса потребовала до 84 млрд рублей, и к 2022 году проект был заморожен. Компания публично признала, что проект не может быть реализован в обозримом будущем. Теперь часть его команды строит космические проекты для Арабских эмиратов.

