Европа давит на Иран для возобновления ядерных переговоров

Европа давит на Иран для возобновления ядерных переговоров1
- 26.08.2025, 15:57
Санкции против страны могут быть восстановлены через ООН.
В Женеве во вторник состоится встреча европейских дипломатов с представителем Ирана с целью возобновления переговоров о ядерной программе Тегерана и предотвращения повторного введения санкций, приостановленных по историческому соглашению 2015 года. Срок действия соглашения истекает 18 октября, и европейские страны заявили, что восстановят санкции, если не будет существенного прогресса в переговорах, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).
У Европы есть три требования к Ирану. Возобновить реальные переговоры о статусе урановых запасов и программы обогащения. Предоставить отчет о 400 кг урана близкого к военному уровн. Предоставить доступ инспекторам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) к своим программам.
США ранее участвовали в соглашении, но вышли из него в 2018 году. После июньского удара Израиля по иранским объектам Иран приостановил прямые переговоры с Вашингтоном.
В то же время верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что конфликт с США «невозможно преодолеть» и страна не «преклонит колени». Военные Ирана предупредили о последствиях любых атак Израиля или США, а представители Тегерана поставили под сомнение право Европы использовать механизмы восстановления санкций.
Европейские дипломаты, включая Британию, Францию и Германию, настаивают на переговорах с США и укреплении доверия к заявлениям Ирана о ядерной программе. Однако Тегеран продолжает обогащение урана и лишь частично сотрудничает с МАГАТЭ, ограничивая доступ инспекторов на объекты.
Эксперты предупреждают, что без прогресса в переговорах санкции могут быть восстановлены через ООН, но Россия и Китай, обладающие правом вето, могут усложнить процесс. Возможное соглашение об однократном продлении приостановки санкций на год позволит дипломатам и инспекторам оценить состояние иранской ядерной программы и продолжить подготовку к новым переговорам.
Иран настаивает на том, что его программа носит исключительно гражданский характер, однако западные страны обеспокоены возможностью создания ядерного оружия.