В Беларусь прибывают воинские контингенты стран ОДКБ 26.08.2025, 16:55

Для целого ряда совместных учений.

Прибытие в Беларусь воинских контингентов стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) анонсировала пресс-служба объединения, пишет «Позірк».

Сообщается, что до 29 августа контингенты «совершат перегруппировку» в Беларусь в рамках совместных учений с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2025», «Поиск-2025» и «Эшелон-2025».

Контингенты направляются из Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана «в районы проведения учений в соответствии с планом», говорится в сообщении.

Отмечается, что на полигонах «Лосвидо» и «Лепельский» (оба — Витебская область) с 31 августа по 6 сентября состоятся учения, «объединяющие подготовку различных компонентов войск (коллективных сил) ОДКБ».

Учения «Взаимодействие-2025», как заявляется, «нацелены на отработку вопросов подготовки и проведения совместной операции по участию в разрешении кризисной ситуации на территории государства — члена ОДКБ».

В рамках учений «Поиск-2025» будут «отрабатываться вопросы организации и ведения разведки в интересах КСОР ОДКБ», учения «Эшелон-2025» предусматривают «отработку вопросов организации материально-технического обеспечения».

«Особенностью этих учений в 2025 году является то, что замыслы их проведения тесно увязаны с замыслом совместного стратегического учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад-2025», — заявили в организации.

Начальник объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков, выступая накануне на брифинге, «особо подчеркнул, что проводимые в формате ОДКБ учения являются плановыми, не направлены против третьих стран и имеют целью совершенствование слаженности органов управления и войск, а также поддержание готовности формирований сил и средств к выполнению задач по предназначению в интересах обеспечения коллективной безопасности».

