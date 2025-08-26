Армения и Британия договорились стать стратегическими партнерами 26.08.2025, 17:31

Еще один шаг Еревана к разрыву с Кремлем.

Армения и Великобритания договорились перевести двусторонние отношения на уровень стратегического партнерства, сообщает The Moscow Times. Соответствующее решение было принято по итогам второго раунда стратегического диалога между двумя государствами, следует из совместного заявления, распространенного пресс-службой МИД Армении. В документе отмечается, что стороны намерены расширить сотрудничество в сфере безопасности и обороны. В частности, планируются контакты на высоком уровне, обмен военными атташе, а также усиление взаимодействия в области кибербезопасности и противодействия гибридным угрозам.

Особое внимание уделяется экономическому направлению: стороны подчеркнули важность углубления деловых связей, поддержки инклюзивного развития Армении, проведения реформ и диверсификации экономики — в том числе при сотрудничестве с международными финансовыми институтами. Также Ереван и Лондон обсудили подготовку соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.

Великобритания, со своей стороны, приветствовала договоренности между Арменией и Азербайджаном, достигнутые в Вашингтоне, назвав их решающими шагами на пути к нормализации отношений между Ереваном и Баку.

Второй раунд стратегического диалога прошел под сопредседательством заместителя министра иностранных дел Армении Ваана Костаняна и государственного секретаря Великобритании по делам Европы и Северной Америки Стивена Даути. Первая встреча в аналогичном формате состоялась в 2023 году в Лондоне.

На фоне сближения с Великобританией Армения также развивает партнерство с США: 14 января в Вашингтоне был подписан договор о стратегическом сотрудничестве между двумя странами. С американской стороны в церемонии участвовал тогдашний госсекретарь Энтони Блинкен. Соглашение предусматривает взаимодействие в политической, оборонной, экономической, энергетической, научной и культурной сферах, а также помощь Армении в проведении военных и экономических реформ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com