Стало известно, сколько в Африке миллиардеров и миллионеров 1 26.08.2025, 21:06

Число долларовых миллионеров в Африке вырастет на 65% к 2035 году.

Общее число живущих в Африке миллионеров вырастет в ближайшие десять лет на 65 процентов, следует из (доклада https://t.me/henleypartners/218) консалтинговой компании Henley & Partners, в котором содержатся данные о текущем благосостоянии континента.

Согласно подсчетам организации, сейчас миллионеров в Африке 122,5 тысячи, причем более трети из них (41,1 тысячи) базируются в ЮАР. В топ-5 по числу миллионеров вошли также Египет (14,8 тысячи миллионеров), Марокко (7,5 тысячи), Нигерия (7,2 тысячи) и Кения (6,8 тысячи).

Миллиардеров в Африке оказалось 25, что в Henley & Partners назвали поразительным в сравнении с концом XX века, когда их там «было всего несколько», в то время как «многие африканские экономики находились в затяжном кризисе».

По данным Forbes, на конец марта 2025 года совокупное состояние африканских миллиардеров впервые в истории превысило 100 миллиардов долларов, подскочив до 105 миллиардов с 82,4 миллиарда годом ранее. Самым богатым жителем континента в 2024-м в 14-й раз подряд признали 67-летнего нигерийца Алико Данготе, упрочившего свои позиции за счет открытия на окраине столицы страны Лагоса нефтеперерабатывающего завода, который позволит государству-производителю углеводородов начать экспорт некоторых нефтепродуктов.

