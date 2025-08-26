Зеленский назвал первые страны, чье гражданство украинцы смогут получать дополнительно 26.08.2025, 21:51

Ранее в Украине приняли закон о множественном гражданстве.

26 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram о своей встрече с представителями Всемирного конгресса украинцев (ВКУ).

«Вместе говорили о дипломатической работе, давлении на Россию, возвращении похищенных детей, поддержке наших школьников и привлечении инвестиций в восстановление. Обсудили и поддержку наших воинов. Представители конгресса рассказали, что уже направили собранные средства на дроны и пикапы для фронта», - написал президент.

Он поблагодарил ВКУ за помощь.

«Общались и о множественном гражданстве. Закон принят, в ближайшее время правительство примет необходимые нормативные акты, и первыми странами, где применят нормы, станут Германия, Польша, Чехия, США и Канада. Это шаг для еще большего единства украинцев в мире», – пояснил Зеленский.

Пресс-служба Зеленского уточнила, что во время встречи с представителями ВКУ он сообщил, что сначала механизм множественного гражданства будет применен к Германии, Польше и Чехии, а после этого планируется распространить на Канаду и США.

В июле Зеленский говорил, что прежде всего это будут Германия, Польша, Чехия и государства Балтии, но «должны дальше думать и о Канаде, о других странах, где много украинцев и где так Украину сильно поддерживают».

